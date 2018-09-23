Жители Владимирской области активно голосуют

Владимир, , 18:43 — REGNUM Во Владимирской области явка на голосование в ходе второго тура выборов губернатора к 18:00 составила 33,28% избирателей, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные ГАС «Выборы».

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Самая высокая явка зафиксирована в Меленковском районе. Здесь на участки пришли уже почти половина жителей. Меньше всего проголосовавших в Александровском районе — всего 18,8%. В областном центре в зависимости от района явка колеблется от 32,13% (Фрунзенский) до 35% (Ленинский район).

ИА REGNUM напоминает, что 23 сентября во Владимирской области проходит второй тур выборов губернатора. Он был назначен по итогам голосования 9 сентября, когда ни один из кандидатов не смог преодолеть порог в 50% плюс один голос. На повторное голосование вышли кандидат от «Единой России» Светлана Орлова и представитель ЛДПР Владимир Сипягин. Выборы проходят на 985 участках. В них могут принять участие около 1,13 млн человек.