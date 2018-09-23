Военные Израиля отреагировали на доклад Минобороны РФ по Ил-20

Иерусалим, , 18:22 — REGNUM Самолеты F-16 Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля, задействованные 17 сентября в операции в Сирии, не прятались за самолетом Ил-20 Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

«ВВС Израиля не прятались ни за каким самолётом (в Сирии)», — отмечается в сообщении ведомства.

В пресс-службе отмечают, что в момент гибели Ил-20 в Сирии израильские самолеты уже находились в воздушном пространстве Израиля.

Как передавало ИА REGNUM, 23 сентября официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге заявил, что враждебные действия ВВС Израиля в отношении самолета-разведчика Ил-20 ВКС РФ выходят за рамки цивилизованного построения отношений.

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