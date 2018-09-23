Патриарх Варфоломей: «Украина получит автокефалию, это её право»

Стамбул, Турция, , 18:24 — REGNUM Патриарх Варфоломей направил православным церквям официальное сообщение о том, что Украина получит автокефалию, заявил священник 23 сентября во время литургии в церкви святого Фоки в Стамбуле, сообщил украинский ресурс Cerkvarium со ссылкой на сайт Fanarion.

В присутствии представителя Чешской православной церкви Варфоломей сказал:

«Церковь Чехии и Словакии — новейшая из автокефальных церквей, которую Вселенский патриархат провозгласил автокефальной в 1998 году. Сейчас настала очередь Украины, которая получит статус автокефалии, который, я надеюсь, надолго, не считаясь с существующими реакциями, и это будет потому, что это её право, и действительно исключительное право нашего Вселенского патриархата предоставлять автокефалию всем новым православным церквям, начиная с России в 16-м веке, и чешской и словацкой, как я сказал ранее».

Отметим, что автокефалию может получить не страна, а церковь, то есть Варфоломей открыто признал политизированность данного решения, при том, что каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата не обращалась с подобной просьбой.

Напомним, из-за конфликта вокруг Украинской православной церкви, затеянного Константинополем, синод РПЦ прекратил поминать константинопольского патриарха Варфоломея во время богослужений. В РПЦ также приняли решение выйти из всех структур, в которых председательствует Константинопольский патриархат.

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