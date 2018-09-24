Почему Бурджанадзе считает выборы президента Грузии «маловесомым фарсом»

Тбилиси, , 02:03 — REGNUM Почему в преддверии намеченных на 28 октября в Грузии президентских выборов лидер оппозиции Нино Бурджанадзе объявляет об их бойкотировании, политик рассказывает в беседе с обозревателем ИА REGNUM Авигдором Эскиным.

По мнению Бурджанадзе, сегодня президентские выборы представляются маловесомым фарсом, в то время как Грузии необходимы реальные дела по выводу ее из политического и экономического кризиса.

«Для этого необходимо изменить всю уродливую политическую систему Грузии. Поэтому мы начинаем уже готовиться к парламентским выборам 2020 года. Следует учесть, что нынешняя атмосфера зыбкой нестабильности может привести и к досрочным выборам. Мы должны заручиться такой поддержкой, которая даст нам силу внести изменения в систему и повести Грузию вперед», — говорит политик.

Она подчеркивает также, что своим неучастием в данных выборах намерена продемонстрировать их сегодняшнюю никчемность, выразить протест «против ошибочных и даже преступных поправок, лишивших у нас президента полномочий».

Чем нынешние проблемы отличаются от трудностей времен президентства Саакашвили, почему многие охвачены неверием в перемены и как быстро меняется в Грузии политический климат, читайте в интервью Авигдору Эскину: Нино Бурджанадзе: «Грузия больше не может терять времени впустую»