«Хезболла» и Израиль обменялись угрозами

Иерусалим, , 17:26 — REGNUM На этой неделе лидер «Хезболлы» и премьер-министр Израиля обменялись угрозами.

Во время своего телевизионного выступления генеральный секретарь «Хезболлы» Саид Хасан Насралла заявил, что его организация в настоящее время обладает передовыми ракетами. Он уточнил, что этого удалось достигнуть, несмотря на неоднократные удары Израиля по конвоям снабжения и попытки помешать получению точного оружия.

По словам Насраллы, «Теперь у нас есть точные ракеты, которые, если их использовать в любой будущей войне, делают вашу (Израиля — примечание редакции) судьбу неопределенной».

Далее лидер «Хезболлы» поставил под сомнение слова министра обороны Израиля Авигдора Либермана относительно израильских передовых военных технологий. Он сказал, что технологии сами по себе не могут иметь последнее слово в битве без человеческих возможностей, а Тель-Авиву, по мнению Саида Насраллы, не хватает человеческой воли и возможностей.

На заявление лидера «Хезболлы» ответил лично премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Относительно новых высокоточных ракет «Хезболлы» Нетаньяху сказал следующее: «Если они будут противостоять нам, то получат сокрушительный удар, уровень которого они не могут себе представить».

Следует отметить, по имеющейся информации, в ходе удара по территории Сирии 17 сентября израильские ВВС как раз уничтожили завод по производству ракет для «Хезболлы» в Латакии. В интернете есть подтверждающие спутниковые снимки по этому поводу, где изображен объект до удара и после него.

Данная ситуация с израильской атакой на Сирию привела к гибели российского самолета Ил-20, на борту которого находилось пятнадцать российских военнослужащих.