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Во втором туре на выборах губернатора Хабаровского края побеждает Фургал

Политика

Кандидат от ЛДПР значительно обходит действующего губернатора Вячеслава Шпорта

Во втором туре на выборах губернатора Хабаровского края побеждает Фургал
Иллюстрация: Ldpr.ru
Сергей Фургал

Хабаровск, 23 сентября 2018, 17:14 — REGNUM  В Хабаровском крае подводят итоги второго тура выборов губернатора. После обработки 72% протоколов УИК лидирует кандидат от ЛДПР, депутат Государственной думы России Сергей Фургал с результатом 69,45%. Кандидат от «Единой России», действующий губернатор Вячеслав Шпорт набрал всего 28,03%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Явка на 18:00 по местному времени составила 42,79% голосов.

В первом туре Вячеслав Шпорт и Сергей Фургал пришли почти вровень: Шпорт уступил оппоненту меньше процента: 35,81% у Фургала против 35,62% у Шпорта при явке 31,85%.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября 2018 года в Хабаровском крае прошел второй тур выборов губернатора Хабаровского края.

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Выборы губернатора Хабаровского края-2018
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