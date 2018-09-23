Наблюдатели отрицают факт подвоза избирателей в поселке Добрый

Владимир, , 17:00 — REGNUM В сети Интернет появилось видео массового подвоза людей на автобусе для участия во втором туре губернаторских выборов во Владимирской области. В сообщении говорилось, что место, куда направляется толпа — избирательный участок №465, который расположен в ДШИ № 3 города Владимир.

Проверка избирательного участка оперативной группой Открытого Альянса Наблюдателей показала, что видео было снято в Иркутске и было выложено в YouTube в начале сентября.

Сегодня наблюдатели ОАН находятся на более чем трети избирательных участках 33 региона.

«С момента открытия участков обстановка начинает постепенно накаляться. На избирательные участки незаконным путем проникают представители от партии «Яблоко». Они выдают себя за членов комиссии с правом совещательного голоса, тем самым провоцируя многочисленные конфликты», — сообщила Юлия Юдина, федеральный координатор Открытого Альянса Наблюдателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, второй тур выборов губернатора проходит во Владимирской области 23 сентября. 9 сентября ни один из четырех кандидатов не смог набрать более 50% голосов, из-за чего был назначен второй тур, в который вышли губернатор Светлана Орлова («Единая Россия») и депутат заксобрания Владимир Сипягин (ЛДПР). По данным на 12:00, явка составляет 15,27%. Всего в области работают 985 участков, на которых могут проголосовать более 1,13 млн человек.

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