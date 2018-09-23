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Заявление Минобороны РФ по Ил-20 не комментируют в посольстве Израиля

Политика

23 сентября официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге заявил, что вина за гибель российского самолета-разведчика Ил-20 и 15 членов его экипажа в Сирии полностью лежит на ВВС Израиля

Москва, 23 сентября 2018, 16:59 — REGNUM  Заявление Минобороны России об ответственности Израиля за гибель самолета-разведчика Ил-20 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в Сирии не стали комментировать в посольстве Израиля.

«Я (представитель дипмиссии) не могу это прокомментировать (заявление Минобороны РФ)», — сказал ТАСС представитель дипмиссии.

Как передавало ИА REGNUM, 23 сентября официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге заявил, что вина за гибель российского самолета-разведчика Ил-20 и 15 членов его экипажа в Сирии полностью лежит на ВВС Израиля и тех, кто принимал решение о «такого рода деятельности».

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Гибель самолёта-разведчика российской армии Ил-20 в Сирии
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