Представитель Украины в ПАСЕ назвал РПЦ неканонической

Киев, , 17:02 — REGNUM Процесс предоставления томоса об автокефалии украинской православной церкви показал, что духовенство осознало неизбежность разрыва Киева с Москвой, заявил представитель Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), народный депутат Украины Владимир Арьев 23 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

Депутат уверен, что православная церковь Московского патриархата не является канонической, поскольку Константинополь не давал ей автокефалии:

«Оказалось, что московским попам Константинополь, как материнская церковь, никогда не давал томос. В Фанаре даже архивы свои проверили. То есть, Московский патриархат — неканонический! И никогда им не был».

Арьев отметил, что светским властям на Украине следует поддержать церковь, противодействуя «российской пропаганде»:

«Главное противодействовать антиукраинской пропаганде, развёрнутой Кремлём через определённые медиа и политиков, которых и украинскими назвать тяжело, и попыткам дестабилизировать ситуацию через агентов влияния, которых Москва во всех сферах наплодила за годы своего присутствия», — подчеркнул народный депутат.

Напомним, министерство культуры Украины начало опись имущества Украинской православной церкви (УПЦ). В УПЦ считают, что таким образом украинское государство в смычке с раскольниками готовится к захвату храмов после предоставления томоса об автокефалии.

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