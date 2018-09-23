Пушков рассказал о поводе для нового майдана на Украине

Москва, , 16:30 — REGNUM Президенту Украины Петру Порошенко, работу которого поддерживают только 5% жителей страны, будет сложно выиграть новые выборы. Об этом сообщил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на странице в соцсети Twitter.

«Выиграть выборы при таком рейтинге ему (Порошенко) может помочь только массовая фальсификация, — написал сенатор. — А это повод для нового майдана».

22 сентября телеканал NewsOne сообщил, что только 5% жителей Украины готовы проголосовать за действующего президента страны Петра Порошенко на следующих президентских выборах.

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