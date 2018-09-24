Понедельник, 24 Сентября 2018 года
06:22:08 МСК

Почему в Почаевской лавре паломников стало меньше, а охраны больше

Политика

Из обзора украинской региональной прессы

Почему в Почаевской лавре паломников стало меньше, а охраны больше
Борис Мавлютов
Почаевская лавра. Троицкий собор

Киев, 24 сентября 2018, 05:22 — REGNUM  За последние четыре года число паломников в Почаевскую лавру снизилось, сообщает тернопольское издание «За Забручем». Примечательно, что эта статистика относится как к русским паломникам, так и к украинским, воспринимающим лавру в качестве форпоста Русского мира. Почему так происходит и как действует в сложившихся обстоятельствах сама лавра, пишет в своем обзоре украинских СМИ редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Монастырь усилил охрану, на его территории — как и в других церквях Московского патриархата в городе Почаеве — не видно украинских флагов: по словам охранника, Церковь вне политики и государства. Депутат горсовета Почаева Николай Замковский полагает, что томос об автокефалии вызвал бы сопротивление; в самом городе, из 8000 жителей которого многие работают в лавре, большинство жителей посещают богослужения, при том некоторые из числа молодежи, слушающей проповеди, отмечают неприятие, которое вызывает у них унижение Украины и то, что при разговоре о ситуации в Донбассе не вспоминают «украинских героев».

Тем временем черновицкое издание BukNews пишет, что своими действиями Константинопольский патриарх Варфоломей именно развязывает, а не разрубает гордиев узел, а сами действия являются «Божьей истиной, которая избавит от московской лжи».

О чем еще пишет украинская пресса, читайте в обзоре: МИД Украины: мы ошиблись с политикой в Закарпатье

Также читайте другие статьи Станислава Стремидловского по украинской политике.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аналитика ИА REGNUM короткой строкой
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить