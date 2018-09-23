Премьер Японии Синдзо Абэ сохранит главных министров в правительстве

Токио, , 16:57 — REGNUM 20 сентября премьер-министр Японии Синдзо Абэ вновь переизбрался на пост главы правящей Либерально-демократической партии Японии. По словам Абэ, он планирует сохранить на своих постах почти всех ключевых министров в ходе кадровых перестановок в Кабинете министров. По сообщению японского новостного агенства «Киодо Цусин», свои посты сохранят министр иностранных дел Таро Коно, министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Секо, и министр экономического восстановления Тосимицу Мотэги. Однако Абэ намерен заменить министра сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Кена Сайто, который является членом фракции Сигэру Исибы, соперника Абэ по избирательной гонке за лидерство в партии. Премьер отметил, что никто из окружения Исибы не будет допущен к руководящим должностям внутри партии. «Мы такие же члены ЛДПЯ. Судить о людях по том, кого они поддержали на выборах, в корне неправильно», — прокомментировал перестановку Абэ его соперник Исиба.