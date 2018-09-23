Токио, 23 сентября 2018, 18:10 — REGNUM Император Японии Акихито со своей супругой Мичико посетили западную Японию. В июле там были сильные ливни, которые повлекли за собой наводнения и оползни, приведшие к гибели более 220 человек. По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», супруги посетили город Курасики в префектуре Окаяма, но отложили свою поездку в другие районы из-за плохой погоды. Префектуры Эхимэ, Хиросима и Окаяма сильнее всего пострадали от дождя. Император и императрица также приехали в город Сейо, где из-за катастрофы погибло 5 людей. Они встретились с мэром, а также посетили место, где временно проживают сотни пострадавших от наводнений. «Это должно быть очень тяжело. Но я надеюсь, что в скором времени вы сможете вернуться в свои дома и забыть об этом, как о страшном сне», — поддержал людей 84-летний император.
Император посетил пострадавшую от стихийных бедствий западную Японию
Император Японии Акихито со своей супругой посетили западную Японию, которая пострадала от стихийных бедствий
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
- 23 Сентября 2018 Высшие военные чины Индии обсудили вопросы цифровизации терроризма
-
- 23 Сентября 2018 ООН: в ДР Конго вдвое увеличилось число случаев нарушения прав человека
-
- 23 Сентября 2018 Речь премьера Бангладеш на ГА ООН будет посвящена кризису народа Рохинджа
-
- 23 Сентября 2018 Южнокорейские компании построят солнечную электростанцию в США