Премьер Японии Абэ встретится с президентом США Трампом в Нью-Йорке

Токио, , 19:59 — REGNUM В ходе пресс-конференции после заседания Кабинета министров Японии генеральный секретарь Ёсихидэ Суга сообщил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетит США для выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН 25 сентября. Встреча на высшем уровне с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом запланирована на 26 число. Как сообщает японская новостная газета «Майнити Симбун», на встрече с Трампом Абэ планирует обсудить вопросы двустороннего и глобального сотрудничества, а также северокорейскую проблематику. «Мы стремимся построить с США партнерство, основанное на взаимной выгоде и доверии», — сказал генсек Кабинета министров.

Недавно Трамп заявил, что его следующей целью в «торговой войне» может стать Япония, так как в японо-американских торговых отношениях США находится в минусе.