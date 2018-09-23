Воскресенье, 23 Сентября 2018 года
21:15:29 МСК

Премьер Японии Абэ встретится с президентом США Трампом в Нью-Йорке

Политика

Генеральный секретарь Кабинета министров Ёсихидэ Суга объявил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетит Нью-Йорк, где запланированы его выступление на заседании Генеральной Ассамблеи ООН и встреча с президентом США

Токио, 23 сентября 2018, 19:59 — REGNUM  В ходе пресс-конференции после заседания Кабинета министров Японии генеральный секретарь Ёсихидэ Суга сообщил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетит США для выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН 25 сентября. Встреча на высшем уровне с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом запланирована на 26 число. Как сообщает японская новостная газета «Майнити Симбун», на встрече с Трампом Абэ планирует обсудить вопросы двустороннего и глобального сотрудничества, а также северокорейскую проблематику. «Мы стремимся построить с США партнерство, основанное на взаимной выгоде и доверии», — сказал генсек Кабинета министров.

Недавно Трамп заявил, что его следующей целью в «торговой войне» может стать Япония, так как в японо-американских торговых отношениях США находится в минусе.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить