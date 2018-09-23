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Бывший президент Мальдив призвал Индию проследить за выборами в стране

Политика

Бывший президент Мальдивской республики Мохамед Нашид призвал Индию проследить за тем, насколько честно и открыто будут проведены грядущие президентские выборы

Мале, 23 сентября 2018, 17:00 — REGNUM  Бывший президент Мальдивской республики Мохамед Нашид призвал Индию повлиять на действующие власти Мальдивской республики и проконтролировать проведение грядущих президентских выборов, поскольку есть опасения, что действующее правительство намеревается сфальсифицировать результату голосования.

Как сообщает индийская газета «Джагран», действующий президент Мальдив Абдулла Ямин собирается идти на новый срок и сделает все возможное для того, чтобы остаться у власти. Оппозиция в свою очередь создала представительную коалицию с целью сместить президента со своего поста, выставив в качестве своего кандидата Ибрагима Мохамеда Солиха. Бывший президент Мальдив Мохамед Нашид допускает победу оппозиции на выборах, но считает, что действующий президент найдёт возможность остаться у власти.

Мохамед Нашид указал и на то, что выборы на Мальдивах — это «не просто голосование среди полумиллиона человек, а выборы главы страны, занимающей стратегически важное положение в Индийском океане, где идёт «холодная война» между Индией и Китаем». Нашид уверен в том, что поскольку внешняя политика Абдуллы Ямина крутится вокруг китайских инвестиций, то Китай сделает все возможное для победы действующего президента, чтобы продолжать развитие своих инфраструктурных проектов.

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Зарубежная хроника
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