Речь премьера Бангладеш на ГА ООН будет посвящена кризису народа Рохинджа

Дакка, , 18:23 — REGNUM На предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН в своей речи премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина намерена сделать акцент на кризисе вокруг народа Рохинджа, а также на мерах, предпринимаемых страной, по его разрешению.

На пресс-конференции в преддверии визита министр иностранных дел Бангладеш Абул Хасан Махмуд Али сообщил, что премьер-министр также затронет вопросы международного мира, миротворческих операций и устойчивого развития, особенно в сфере здравоохранения и образования.

По сообщению новостного агентства Бангладеш «БД Ньюс 24», премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина на полях саммита примет участие в 12 встречах, включая два мероприятия с представителями бизнеса.

Начиная с 25 августа 2017 года Бангладеш предоставил убежище 700 тысячами рохинджа, которые бежали от этнических чисток в штате Ракхайн (Ситуэ).