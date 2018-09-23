Воскресенье, 23 Сентября 2018 года
18:12:04 МСК

США могут наложить санкции на Индию. Из-за поставок российского оружия

Политика

США могут наложить санкции на Индию из-за соглашения с Россией по поставке С-400

США могут наложить санкции на Индию. Из-за поставок российского оружия
Владислав Осипов © ИА REGNUM
С-400

Нью-Дели, 23 сентября 2018, 17:33 — REGNUM  Соглашение России и Индии по поставке комплексов противоракетной обороны С-400 является достаточно крупным, чтобы поставить перед администрацией США вопрос о возможном введении санкций против южно-азиатской страны. Основанием для подобных опасений является подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о возможности введения парализующих экономику санкций против стран и международных организаций, которые мешают исполнению закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», суммарная стоимость поставок российских С-400 в Индию составит 4,5 миллиардов долларов США. Санкции за схожую сделку уже были введены против Китая. Кроме того, открытым остается вопрос о возможном введении подобных мер против Турции, которая также является покупателем российского вооружения.

В ходе встречи в формате 2+2 министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что основной задачей санкций является оказание давления на Россию. Он также добавил, что они не нацелены на такие страны как Индия, в виду чего Соединенные Штаты работают над разработкой наиболее законного и приемлемого механизма имплементации положений CAATSA.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить