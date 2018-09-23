Во Владимирской области явка к середине дня выборов составила 26,5%

Владимир, , 15:51 — REGNUM В голосовании на втором туре выборов губернатора Владимирской области, которое проходит 23 сентября, к 15:00 приняли участие более 26,5% избирателей, сообщила пресс-служба регионального избиркома. В абсолютных числах — более 300 тыс. человек.

Самая высокая явка фиксируется в Меленковском районе региона. Здесь до участков дошли уже почти 41% избирателей. Также активно голосуют в Селивановском районе (39%) и в Ковровском (почти 38%). Самая низкая явка — в Александровском районе (14,22%), а также в Петушинском и в Киржачском районах (21,8% и 22%, соответственно).

Средняя явка выше, чем к аналогичному времени 9 сентября, когда проходил первый тур выборов, на 3,6% — тогда к середине дня голосования до участков дошли всего 22,89% жителей области, имеющих право принимать участие в выборах.

ИА REGNUM напоминает, что второй тур выборов губернатора Владимирской области был назначен избиркомом по результатам голосования 9 сентября. Тогда ни один из четырех кандидатов не смог набрать 50% голосов. Во второй тур вышли кандидаты, занявшие два первых места — действующий губернатор Светлана Орлова («Единая Россия») и претендент от ЛДПР Владимир Сипягин, который является депутатом законодательного собрания Владимирской области. Голосование за кандидатов завершится в 20:00. После этого комиссии приступят к подсчету голосов.