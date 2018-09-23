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Представитель Пакистана избран в совет управляющих МАГАТЭ

Политика

Представитель Пакистана снова вошёл в состав совета управляющих МАГАТЭ. Избрание можно расценивать в качестве большой победой пакистанской дипломатии

Исламабад, 23 сентября 2018, 17:36 — REGNUM  В ходе голосования в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) представитель Пакистана был переизбран в состав Совета управляющих организации.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, пакистанский представитель будет занимать свой пост на протяжении ближайших двух лет. В ходе голосования на сессии также присутствовал председатель Комиссии по атомной энергии Пакистана Мухаммад Наим. В состав совета управляющих МАГАТЭ входят 35 членов, 11 из которых избираются каждые два года. Делегация Пакистана заявила, что избрание пакистанского представителя — большая победа для дипломатии Пакистана.

В 1998 году после испытания ядерного оружия Пакистаном, страна была исключена из Группы ядерных поставщиков. В 2016 году началось неформальное обсуждение возможности повторного принятия Индии и Пакистана в Группу при содействии МАГАТЭ.

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Зарубежная хроника
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