Москва разрешила двум кораблям ВМС Украины пройти под Крымским мостом

Москва, , 15:49 — REGNUM Два корабля из состава военно-морских сил Украины, которые ранее вошли в экономическую зону России в Черном море, будут проведены через Керчь-Еникальский канал (Керченский пролив) под Крымский мостом в Азовское море. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Ведомство информирует, что оба корабля ВМС Украины — корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец» — включены в состав каравана, который проследует по Керченскому проливу.

Специалисты Росморречфлота обеспечивают безопасность мореплавания и каравана, в составе которого находятся корабли украинских ВМС находится под лоцманской проводкой.

Росморречфлоте считают ситуацию «абсолютно штатной».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня Федеральная служба безопасности России сообщила, что два корабля ВМС Украины вошли в экономическую зону России в Черном море, а затем и в территориальные воды РФ. Украинские корабли сопровождаются кораблями береговой охраны Пограничного управления ФСБ России.

По данным ряда СМИ, украинские корабли идут в Бердянск, где Киев решил развернуть новую военно-морскую базу в Азовском море.

Примечательно, что база ВМС Украины в Бердянске, по заявлениям самих же украинских политиков будет направлена против России и Донбасса. По какой причине российское руководство согласилось пропускать через пролив корабли враждебной страны — непонятно.