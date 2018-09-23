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Пакистан ожидает от Саудовской Аравии крупных инвестиций в свою экономику

Политика

Один из лидеров правящей партии Пакистана заявил о том, что страна подписала соглашение с Саудовской Аравией об инвестициях в размере 10 миллиардов долларов

Исламабад, 23 сентября 2018, 17:13 — REGNUM  Один из лидеров правящей партии Пакистана «Тахрик-э-Инсаф» («Движение за справедливость») Усман Дар на своей странице в социальной сети Twitter написал о том, что визит премьер-министра Имран Хана в Саудовскую Аравию завершился подписанием крупной финансовой сделки.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Усман Дар не входил в состав делегации, посетившей Саудовскую Аравию и ОАЭ. Правительство не подтвердило информацию о подписании какого-либо соглашения. В ходе пресс-конференции по итогам поездки Имран Хана в Саудовскую Аравию, министр информации и телерадиовещания Пакистана Фавад Чаудхри не сообщил о финансовой помощи от Саудовской Аравии, однако отметил, что ожидает крупных саудовских инвестиций.

Пакистанская экономика переживает кризис дефицита платёжного баланса. Среди возможных альтернатив новому кредиту МВФ (Международный Валютный Фонд) правительство рассматривало заем у КНР или Саудовской Аравии.

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Зарубежная хроника
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