Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид посетил Пакистан

Лахор, Пакистан, , 17:01 — REGNUM В ходе своего первого визита в Пакистан министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид посетил столицу провинции Панджаб Лахор.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, британский министр провёл встречи с премьер-министром Пакистана Имран Ханом, министром иностранных дел Шейхом Мехмудом Куреши и министром внутренних дел Шахрияром Африди. Среди вопросов, обсуждавшихся на встречах, была борьба с преступностью и отмыванием незаконных доходов.

Министерство внутренних дел Великобритании обещало помочь Пакистану бороться с коррупцией и размещением незаконно выведенных средств. Также министру, родители которого родились в Пакистане, показали школу для девочек в Исламабаде, построенную благодаря британской финансовой помощи.

В заявлении МВД Великобритании, опубликованном по завершении визита, отмечено, что Соединённое Королевство привержено долгосрочной стабильности и процветанию Пакистана.