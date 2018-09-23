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Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид посетил Пакистан

Политика

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид встретился с премьер-министром Пакистана Имран Ханом и посетил Лахор, столицу провинции Панджаб

Лахор, Пакистан, 23 сентября 2018, 17:01 — REGNUM  В ходе своего первого визита в Пакистан министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид посетил столицу провинции Панджаб Лахор.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, британский министр провёл встречи с премьер-министром Пакистана Имран Ханом, министром иностранных дел Шейхом Мехмудом Куреши и министром внутренних дел Шахрияром Африди. Среди вопросов, обсуждавшихся на встречах, была борьба с преступностью и отмыванием незаконных доходов.

Министерство внутренних дел Великобритании обещало помочь Пакистану бороться с коррупцией и размещением незаконно выведенных средств. Также министру, родители которого родились в Пакистане, показали школу для девочек в Исламабаде, построенную благодаря британской финансовой помощи.

В заявлении МВД Великобритании, опубликованном по завершении визита, отмечено, что Соединённое Королевство привержено долгосрочной стабильности и процветанию Пакистана.

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Зарубежная хроника
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