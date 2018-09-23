Украина запретила ещё пять российских книг

Киев, , 15:50 — REGNUM Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввоз ещё пяти российских книг, сказано 21 сентября на официальном сайте ведомства.

Под запретом оказались женские детективные романы, написанные Дарьей Дезомбре и Татьяной Устиновой. В них якобы «героизируются силовые структуры страны-агрессора».

Книга издательства «АСТ» под названием «Всё, что должен знать каждый образованный мальчик», по мнению украинских цензоров «навязывает идеи русского мира» и «пропагандирует имперские геополитические доктрины, которые предусматривают объединение вокруг «страны-агрессора».

Украинского читателя лишили возможности прочесть произведение Александра Александрова «Большая книга нумерологии». В ней якобы «фальсифицируется история Украины», а отдельная глава посвящена «президенту страны-агрессора» Владимиру Путину.

Пятой в списке запрещённых на Украине книг стала книга Андрея Филимонова «Головастик и святые». Госкомтелерадио не понравилось обилие нецензурной лексики, а также «обидные высказывания в адрес украинцев в стиле российской пропаганды».

Напомним, ранее на Украине запретили книгу об украинском писателе Олесе Бузине, безнаказанно убитом двумя украинскими «патриотами» во дворе своего дома в 2015 году.

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