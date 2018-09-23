«Успехи Арабских Эмиратов связаны с достижениями Саудовской Аравии»

Абу-Даби, , 19:56 — REGNUM 21 сентября министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Анвар Гаргаш в своём «твиттере» поздравил страну-партнёра Королевство Саудовская Аравия (КСА) с 88-ой годовщиной образования страны, отметив, что успехи его государства неразрывно связаны с достижениями КСА. Как сообщает арабоязычный новостной телеканал «Аль-Арабия», базирующийся в ОАЭ, чиновник также добавил, что эти две страны традиционно «работают вместе, с успехом добиваются поставленных целей и мирно живут бок о бок уже долгое время».

ОАЭ устроили масштабные гуляния в стране в честь национального праздника КСА; особенно пышные из них проходили в здании Международного аэропорта Дубай. Сотрудники аэропорта встречали саудовских туристов с цветами, конфетами и флагами. Кроме того, администрация аэропорта разработала новый дизайн въездных и выездных штампов, на которых изображён флаг Королевства.