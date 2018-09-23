Эрдоган: Сирии угрожает «террористическое болото», которое взращивают США

Анкара, , 15:30 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал главную угрозу для будущего Сирийской Арабской Республики. Соотвествующее заявление Эрдоган сделал сегодня, 23 сентября, на пресс-конференции перед вылетом в Нью-Йорк, где он примет участие в сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединённых Наций.

По словам Эрдогана, самая большая угроза для Сирии — это территория к востоку от реки Евфрат, которую контролируют силы самообороны сирийских курдов. Эрдоган назвал эту зону «террористическим болотом», которое разрастается под покровительством США.

«В настоящее время самой большой проблемой для будущего Сирии является террористическое болото, расширяющееся под эгидой некоторых наших союзников к востоку от Евфрата», — сказал Эрдоган.

Напомним, что турецкие власти ранее уже не раз обвиняли США в том, что они поставляют вооружение курдским формированиям, которых Анкара считает террористами.

Также Эрдоган заявил, что ни одна страна в мире не пострадала в большей степени от гражданской войны в Сирии, чем Турция. Наверное, он не учитывает саму Сирию, которая фактически была разрушена многолетней войной.