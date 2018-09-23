Германия издала атлас с «независимым» Крымом

Берлин, , 15:14 — REGNUM Немецкое издательство Mair Dumont выпустило серию атласов, в которых Крым обозначен как отдельная страна, сообщило 23 сентября украинское издание «Европейская правда».

Журналисты отмечают, что ранее в атласах этого издательства Крым обозначался российской территорией, из-за чего в издательство несколько раз обращались украинские дипломаты с просьбой исправить «ошибку».

Отметим, время от времени в мире возникают инциденты вокруг карт, на которых Крым обозначен как территория России. Инициаторами «скандалов» обычно выступают представители МИД Украины, которые всякий раз бросаются исправлять карты.

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Напомним, Крым вошёл в состав Российской Федерации по итогам референдума, проведённого 16 марта 2016 года. Воссоединение Крыма с Россией поддержало свыше 97% участников.