Выборы в Хабаровском крае: бурный день, много нарушений

Хабаровск, , 14:53 — REGNUM В воскресенье, 23 сентября в Хабаровском крае прошел второй тур выборов губернатора. На главную должность в регионе претендуют действующий губернатор Вячеслав Шпорт (ЕР) и депутат ГД РФ Сергей Фургал (ЛДПР). В первом туре ни один из них не набрал положенных 50% + 1.

На 18:00 по местному времени участков явка составила 42,79%. Это на 10,94% больше, чем в первом туре к этому часу

Президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев следующим образом прокомментировал ход выборов: «Очень бурный день, очень много нарушений со стороны штаба Фургала, в том числе — незаконная агитация, попытки подкупа, подвоза избирателей. Всего подано 19 жалоб на представителей ЛДПР».

«Плюс несколько глав районов написали заявления о том, что на них оказывалось давление, они получали угрозы в свой адрес. В целом же явка высокая. В Хабаровском крае ни разу не было второго тура голосования, поэтому люди приняли участие активно», — подчеркнул Дмитрий Гусев.

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