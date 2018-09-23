На выборах во Владимирской области голоса покупали за 500 рублей – избирком

Ковров, Владимирская область, , 13:52 — REGNUM Владимирский избирком передал в правоохранительные органы информацию о том, что в Коврове якобы скупали голоса за одного из кандидатов в губернаторы. За галочку напротив фамилии претендента на пост губернатора предлагали 500 рублей.

О том, что такое сообщение поступило в избирком, сообщил на брифинге председатель комиссии Вадим Минаев. По словам главы избиркома, это было единственное сообщение о нарушении по данным на 12:30.

«В целом избирательная кампания проходит спокойно», — цитирует Вадима Минаева портал «Владимирские новости».

ИА REGNUM напоминает, что 23 сентября во Владимирской области проходит второй тур выборов губернатора. В нем принимают участие действующий глава области Светлана Орлова («Единая Россия») и кандидат от ЛДПР, депутат заксобрания региона Владимир Сипягин. По данным на 12:00, явка составляет 15,27% избирателей, что почти на 2% больше, чем 9 сентября.