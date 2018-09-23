Явка на выборах владимирского губернатора к 12:00 составила 15,27%

Владимир, , 13:05 — REGNUM Во втором туре выборов губернатора Владимирской области, которые проходят 23 сентября, к 12:00 приняли участие 15,27% избирателей, сообщили в избиркоме региона. Самая высокая явка пока в Меленковском районе, самая низкая — в Александровском.

«Во Владимирской области проголосовало 172 783 избирателей или 15,27%», — сообщили в избиркоме.

ИА REGNUM отмечает, что 9 сентября к этому времени на участки пришли 13,44% избирателей, то есть почти на 2% меньше, чем сейчас.

Напомним, что первый тур губернаторских выборов в регионе прошел 9 сентября. Тогда ни один из четырех кандидатов не смог набрать более 50% голосов. В повторных выборах, назначенных избиркомом, принимают участие кандидат от «Единой России» Светлана Орлова (действующий губернатор) и представитель ЛДПР Владимир Сипягин (депутат заксобрания Владимирской области). Всего в области работают 985 избирательных участков. На 44 из них установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы). Проголосовать на выборах могут более 1,13 млн человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Кандидаты в губернаторы Владимирской области проголосовали на выборах