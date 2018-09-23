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Кандидаты в губернаторы Владимирской области проголосовали на выборах

Политика

Светлана Орлова и Владимир Сипягин отдали свои голоса во втором туре выборов

Владимир, 23 сентября 2018, 13:03 — REGNUM  Кандидаты в губернаторы Владимирской области Светлана Орлова («Единая Россия») и Владимир Сипягин (ЛДПР) проголосовали во втором туре выборов, которые проходят в регионе 23 сентября.

Владимир Сипягин проголосовал на участке, который расположен в школе №11 Владимира. Светлана Орлова проголосовала чуть позже на избирательном участке №378 в Доме культуры микрорайона Юрьевец. Оба кандидата заявили, что настроены на победу.

ИА REGNUM напоминает, что 23 сентября во Владимирской области проходит второй тур выборов губернатора. 9 сентября ни один из кандидатов не смог получить 50% плюс один голос, из-за чего избирательной комиссии пришлось назначить второй тур. В них победит тот, кто получил простое большинство голосов. При этом явка и число недействительных или испорченных бюллетеней учитываться не будут. Всего в списки избирателей включены 1,13 млн жителей региона. Они смогут проголосовать на 985 участках, которые будут открыты до 20:00 по московскому времени.

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Второй тур выборов губернатора Владимирской области — 2018
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