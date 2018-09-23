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Завершилось голосование на выборах губернатора Хабаровского края

Политика

Началось подведение итогов второго тура

Завершилось голосование на выборах губернатора Хабаровского края
Иллюстрация: Khabarovsk.izbirkom.ru
Член избирательной комиссии

Хабаровск, 23 сентября 2018, 13:00 — REGNUM  В Хабаровском крае завершилось голосование во втором туре на выборах губернатора. Избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени (13:00 мск) закрылись, началось подведение итогов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Во втором туре на участки для голосования пришло значительно больше избирателей. В первом туре явка на 20:00 составляла 31,85%, во втором на 18:00 уже проголосовали 42,79% избирателей. Все 793 участка для голосования закрыты и комиссии приступили к подсчету голосов.

В первом туре жители Хабаровского края не смогли выбрать себе губернатора. К финишу пришли действующий губернатор Вячеслав Шпорт, выдвинутый партией «Единая Россия» и депутат ГД РФ Сергей Фургал (ЛДПР). Ни один из них не смог набрать положенных 50% + 1.

Правом избирательного голоса в Хабаровском крае обладают 978 972 человека.

В ходе второго тура избирательные штабы активно жаловались друг на друга: со стороны Шпорта было подано 14 жалоб, со стороны Фургала 10. Все жалобы зарегистрированы и переданы в правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября в Хабаровском крае жители вновь попытались выбрать себе губернатора. Увенчаются ли выборы успехом и не ждёт ли регион «приморский сценарий» — узнаем уже через несколько часов.

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Выборы губернатора Хабаровского края-2018
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