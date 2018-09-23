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Второй тур в Хабаровском крае: явка на 18:00 – 42,79%

Политика

Это на 10,94% больше, чем в первом туре выборов губернатора

Второй тур в Хабаровском крае: явка на 18:00 – 42,79%
Иллюстрация: Khabarovsk.izbirkom.ru
На участке

Хабаровск, 23 сентября 2018, 12:34 — REGNUM  Явка избирателей во втором туре выборов губернатора Хабаровского края на 18:00 по местному времени (11:00 мск) составила 42,79%. Это на 10,94% больше, чем в первом туре к этому часу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Чемпионом явки остается Комсомольский район — 68,82%. На втором месте по активности избирателей Аяно-Майский район — 65,88%, на третьем месте Тугуро-Чумиканский район — 58,49%.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября в Хабаровском крае проходит второй тур выборов губернатора. На главную должность в регионе претендуют действующий губернатор Вячеслав Шпорт (ЕР) и депутат ГД РФ Сергей Фургал (ЛДПР). В первом туре ни один из них не набрал положенных 50% + 1.

Избирательные штабы активно пишут друг на друга жалобы. Со стороны штаба Шпорта их подано уже 14, со стороны штаба Фургала — 10.

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Выборы губернатора Хабаровского края-2018
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