«Яблоко» не имеет права работать на выборах во Владимире – Александр Брод

Владимир, , 12:19 — REGNUM Члены комиссий с правом совещательного голоса от партии «Яблоко» не могут работать на участках на повторных выборах губернатора Владимирской области. Об этом заявил член Совета по правам человека и сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод, комментируя недопуск представителей партии на участки.

«Правовых оснований для участия в работе ТИК, УИК по повторному голосованию по выборам губернатора Владимирской области у членов комиссий с правом совещательного голоса от «Яблока» не имеется. «Яблочники» назначались при подготовке и проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва. То есть речь идет о совершенно разных выборах», — заявил Александр Брод, заметив, что ко второму туру выборов губернатора представители партии «не имеют никакого отношения».

Отметим, что ранее появилась информация, что членов комиссии от партии «Яблоко» не пускают в некоторые избирательные территориальные и участковые комиссии.

ИА REGNUM напоминает, что 23 сентября во Владимирской области проходит второй тур выборов губернатора. Он был назначен избиркомом, так как 9 сентября ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов. Во втором туре участвуют действующий глава региона Светлана Орлова, которая баллотируется от партии «Единая Россия». Противостоит ей кандидат от ЛДПР и депутат заксобрания Владимирской области Владимир Сипягин. Губернатором станет тот, кто получит простое большинство голосов, вне зависимости от явки и числа испорченных бюллетеней. Всего в области работает 985 избирательных участков. В списках избирателей — более 1,1 млн человек. По данным на 10:00, уже проголосовали боле 5,2% жителей области, имеющих на это право.

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