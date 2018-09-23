Что изменят санкции США против покупателей российского оружия?

Леонид Нерсисян, , 11:42 — REGNUM

Первые «плоды» принёс закон «О противодействии противникам Америки через санкции» (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act — CAATSA) — департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его глава Ли Шанфу попали в санкционный список США за приобретение у России зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 и многоцелевых истребителей Су-35. Насколько способно повлиять американское вмешательство на экспорт российского оружия?

На кого CAATSA может повлиять и как?

Необходимо понимать, что в мире есть ряд стран, которые очень сложно испугать прямыми и прилюдными угрозами, связанными с введением санкций. Если мы говорим о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) с Россией, то в первую очередь речь здесь идёт о Китае и Индии. Как мы видим, Китай уже сделал свой однозначный выбор и уже получил на него ответ. Не стоит также забывать о торговой войне между США и Поднебесной — вполне вероятно, что в Вашингтоне попросту ищут любой повод для дополнительного усиления давления на Пекин. Если же мы говорим об Индии, то угроза ввода санкций, вероятно, несколько затянула процесс подписания контракта на закупку ЗРК С-400, однако официальная позиция Дели предполагает закупку российских систем ПВО в любом раскладе. Вероятно, это произойдёт на встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в октябре 2018 года. Помимо С-400, также может быть подписан контракт на приобретение четырёх фрегатов проекта 11 356.

Отдельно стоит отметить позицию Министерства обороны США — оно с самого начала с насторожённостью относится к закону CAATSA и призывает делать из него исключения, к примеру, для Вьетнама и Индии. Это вполне логично, учитывая, что эти страны имеют мощные связи как с Россией, так и с Западом. При этом введение санкций со стороны США против таких стран вполне может нанести больше вреда Вашингтону, чем России — страны, традиционно покупающие оружие в России, никак не смогут в одночасье отказаться от его приобретения, а порча с ними отношений только подтолкнёт их ближе к Москве и закроет рынки для американских поставщиков. К таким странам можно отнести и Алжир — армия этой страны настолько насыщена российским вооружением, что отказ от его дальнейшей закупки может нанести больший ущерб, чем многие санкции. Сложно себе представить и большинство постсоветских стран, особенно находящихся в военном блоке ОДКБ, не закупающими российское оружие.

Реально закон CAATSA может повлиять на те страны, которые только собирались начать ВТС с Россией. Здесь действительно экономические риски могут заставить такие страны обратить внимание на других производителей оружия. Как пример, можно вспомнить Катар и Саудовскую Аравию, проявлявших интерес к ЗРК С-400. В этом смысле нанести некоторый ущерб России законопроект может, особенно в том, что касается расширения рынков сбыта. Ну и не стоит забывать неудобств, которые вызывает CAATSA — большинство иностранных банков теперь будут бояться участвовать в оплате поставок. Это может подтолкнуть к использованию в сделках национальных валют, что незначительно уменьшит доходность за счёт потерь при обмене валют. Кроме того, крупные импортёры российского оружия могут создать специальные финансовые структуры, направленные только на осуществление сделок в области ВТС с Россией.

На самом деле, куда более неприятной новостью стало введение санкций против Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина — производителя ближнемагистрального пассажирского самолёта Sukhoi Super Jet-100. Ни одна зарубежная авиакомпания не станет рисковать попаданием под американские санкции — рынок гражданской авиации достаточно велик и всегда можно приобрести самолёты у другого производителя. Помимо этого, Sukhoi Super Jet-100 имеет очень высокий процент ключевых элементов западного производства и при прекращении их поставок перспективы производства самолёта становятся очень туманны. Об этом также стоит задуматься производителям и разработчикам среднемагистрального авиалайнера МС-21, являющегося главной надеждой гражданского авиапрома России.