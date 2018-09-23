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Владимирский избирком обнародовал первые данные о явке на выборах

Политика

Владимирцы во втором туре выборов губернатора голосуют активнее, чем в первом

Владимирский избирком обнародовал первые данные о явке на выборах
Дарья Антонова © ИА REGNUM
На выборы

Владимир, 23 сентября 2018, 10:52 — REGNUM  За два часа голосования во втором туре губернаторских выборов во Владимирской области на участки пришли 5,2% избирателей, сообщил 23 сентября региональный избирком.

«Во Владимирской области проголосовало 59 077 избирателей или 5,22%», — говорится в сообщении избиркома.

Активнее всего голосуют жители Меленковского района (8,9%). Также высокие показатели в Гороховецком и Ковровском районах. Самая низкая явка пока в Александрове. Здесь до участков дошли всего 2,4% избирателей. В районах Владимира явка пока на уровне 4% — 4,7%.

Отметим, что 9 сентября, когда в регионе состоятся первый тур выборов, к 10:00 на участки пришли 4,3% избирателей.

ИА REGNUM напоминает, что 23 сентября во Владимирской области проходят повторные выборы губернатора Владимирской области. По результатам первого тура, который состоялся 9 сентября, ни один из кандидатов не смог преодолеть отметку 50% плюс один голос, поэтому избирательная комиссия области назначила второй тур. В него вышли действующий губернатор Светлана Орлова («Единая Россия») и депутат регионального заксобрания от ЛДПР Владимир Сипягин.

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Второй тур выборов губернатора Владимирской области — 2018
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