Подозреваемые по «делу Скрипалей» получат парфюмерный бренд

Москва, , 10:32 — REGNUM Документы на регистрацию торговой марки «Petroff & Boshiroff» подало брендинговое агентство «Золотой бренд», сообщает компания агентству «Москва».

Товарный знак «Petroff & Boshiroff» регистрируется по классам международной классификации, включающим выпуск духов и парфюмерных изделий.

Представители «Золотого бренда» сообщают, что после регистрации товарного знака намереваются передать его Александру Петрову и Руслану Боширову, которых полиция Британии подозревает в отравлении бывшего полковника ГРУ Минобороны Сергея Скрипаля.

Напомним, в сентябре полиция Великобритании обвинила граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова в причастности к «делу Скрипалей». Петров и Боширов опровергли свою причастность к этому делу, заявив, что посещали Великобританию с туристическими целями.