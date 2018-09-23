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Подозреваемые по «делу Скрипалей» получат парфюмерный бренд

Политика

Товарный знак «Petroff & Boshiroff» регистрируется по классам международной классификации, включающим выпуск духов и парфюмерных изделий

Москва, 23 сентября 2018, 10:32 — REGNUM  Документы на регистрацию торговой марки «Petroff & Boshiroff» подало брендинговое агентство «Золотой бренд», сообщает компания агентству «Москва».

Товарный знак «Petroff & Boshiroff» регистрируется по классам международной классификации, включающим выпуск духов и парфюмерных изделий.

Представители «Золотого бренда» сообщают, что после регистрации товарного знака намереваются передать его Александру Петрову и Руслану Боширову, которых полиция Британии подозревает в отравлении бывшего полковника ГРУ Минобороны Сергея Скрипаля.

Напомним, в сентябре полиция Великобритании обвинила граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова в причастности к «делу Скрипалей». Петров и Боширов опровергли свою причастность к этому делу, заявив, что посещали Великобританию с туристическими целями.

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
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