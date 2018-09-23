Вице-президент Вьетнама будет исполнять обязанности президента до выборов

Ханой, , 10:27 — REGNUM Данг Тхи Нгок Тинх, занимающая пост вице-президента, назначена временно исполняющей обязанности президента Вьетнама, 23 сентября сообщает Tin Nóng 24h.

Постоянный комитет Национального собрания Вьетнама сообщил, что согласно Конституции, вице-президент Данг Тхи Нгок Тинх будет выполнять обязанности умершего президента Чан Дай Куанга до следующих выборов.

Данг Тхи Нгок Тинх была выбрана на должность вице-президента Вьетнама 8 апреля 2016 года, получив 450 голосов (91,09%) в Национальном собрании.

Как сообщило ИА REGNUM, 21 сентября президент Вьетнама Чан Дай Куанг скончался в военном госпитале после тяжелой болезни.