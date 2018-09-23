МИД Украины: Венгрия не отказалась от «министра по Закарпатью»

Киев, , 10:06 — REGNUM Венгерские власти, вопреки договоренности, не изменили название должности уполномоченного министра по Закарпатью, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар 22 сентября порталу «Укринформ».

Василий Боднар отметил, что ранее венгерские власти подтвердили готовность изменить название должности, вызвавшее недовольство украинской стороны. Однако впоследствии Венгрия отказалась отказалась от планов по изменению названия должности своего представителя в Закарпатье.

Замминистра предположил, что на позицию Венгрии могла повлиять Россия:

«Такой подход не соответствует политике добрососедских отношений и партнерства с Украиной. Шаги, которые уже были приняты Венгрией, имеют определенную цель, и, насколько я понимаю, это вовсе не забота о правах украинских венгров. Подобные заявления соответствуют интересам даже не Венгрии, а определенной третьей стороны, которая давно пыталась заблокировать наше движение европейским и евроатлантическим путем. Можно предположить, что такой подход пытаются использовать для получения определенных дивидендов от третьей стороны, то есть от Москвы».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа Иштван Грежа, назначенный уполномоченным министром по развитию Закарпатской области, заявил, что единственной целью правительства Венгрии в Закарпатье является помощь местному населению.