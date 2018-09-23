Портал «Голос» в Хабаровском крае фиксирует фейковые нарушения на выборах

Хабаровск, , 09:47 — REGNUM Независимый портал «Голос» сообщает о нарушениях во вторрм туре на выборах губернатора Хабаровского края. После проверок выясняется, что «Голос» слишком торопится с выводами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Например, «Голос» зафиксировал «нарушение» опубликованное в социальных сетях — снимок, где зафиксирован факт фотосъёмки на одном из участков для голосования. Фотографировал военный, голосовал тоже военный.

«Я лично выехала на проверку по этому сигналу. Удалось выяснить, что снимок сделан сегодня на участке № 117. Я поговорила с председателем и секретарем комиссии, с наблюдателями. Действительно, факт фотографирования подтвердился. Но все было согласовано. Командир воинской части обратился к председателю комиссии с просьбой сфотографировать момент, когда впервые будет голосовать 18-летний солдат — срочник. Сразу было оговорено, чтоб бюллетень будет перевернут, чтобы не было видно, за кого проголосовал солдат. Снимок делался для стенгазеты, сюжет — впервые голосующий солдат — срочник», — привело слова зампреда Общественной палаты Хабаровского края Галины Кононенко ИА Хабаровский края сегодня.

Как сообщало ИА REGNUM, независимый портал «Голос» сообщил что зафиксирован подкуп в пользу кандидата на пост губернатора от ЛДПР Сергея Фургала.

В Хабаровском крае сегодня, 23 сентября 2018 года проходит второй тур на выборах губернатора. Избиратели должны выбрать между действующим губернатором Вячеславом Шпортом («ЕР) и депутатом ГД РФ Сергеем Фургалом (ЛДПР).