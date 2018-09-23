Украинские боевики обстреляли Горловку из минометов

Донецк, , 09:27 — REGNUM Украинские боевики произвели обстрел города Горловки в Донецкой Народной Республике. Об этом сегодня, 23 сентября, на своем Telegtam-канале сообщил исполняющий обязанности главы города Иван Приходько.

По словам Приходько, город был обстрелян из минометов калибром 120 миллиметров.

При этом снаряды попали непосредственно в жилые дома. Так, на улице Нансена один снаряд попал в стену жилого дома, другой разорвался во дворе, разбито остекление. На улице Артиллеристов снаряд угодил в крыши жилого дома.

Приходько отметил, что обстрел продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, город Горловка находится у самой линии фронта в Донбассе и регулярно подвергается обстрелам.