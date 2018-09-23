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Украинские боевики обстреляли Горловку из минометов

Политика

Есть попадания в жилые дома

Украинские боевики обстреляли Горловку из минометов
© ИА Красная Весна
Знак «Убежище»

Донецк, 23 сентября 2018, 09:27 — REGNUM  Украинские боевики произвели обстрел города Горловки в Донецкой Народной Республике. Об этом сегодня, 23 сентября, на своем Telegtam-канале сообщил исполняющий обязанности главы города Иван Приходько.

По словам Приходько, город был обстрелян из минометов калибром 120 миллиметров.

При этом снаряды попали непосредственно в жилые дома. Так, на улице Нансена один снаряд попал в стену жилого дома, другой разорвался во дворе, разбито остекление. На улице Артиллеристов снаряд угодил в крыши жилого дома.

Приходько отметил, что обстрел продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, город Горловка находится у самой линии фронта в Донбассе и регулярно подвергается обстрелам.

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Артобстрелы республик Донбасса
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