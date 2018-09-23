Independent: договор России и Турции по Сирии – успех Москвы

Лондон, , 09:46 — REGNUM Российско-турецкая договоренность о создании демилитаризованной зоны в провинции Идлиб доказывает успешность политики Москвы в отношении Сирии, сообщает 22 сентября Independent.

Британское издание отмечает, что война в Сирии давно перестала быть внутренним сирийским конфликтом. Сирия стала ареной международной борьбы, и Россия играет в этом противостоянии ключевую роль.

Для иллюстрации положения в Сирии Independent приводит воспоминание дипломата из арабской страны. Он спросил у одного из американских генералов: «чем отличается конфликт в Сирии от конфликта в Ливии?». Ответ генерала был краток: «Россия».

Колумнист Independent не разделяет скептическое отношение некоторых экспертов к соглашению между Турцией и Россией. Уже сам факт того, что Кремлю удалось подписать подобное соглашение со страной-участницей НАТО, свидетельствует об успехе России.

Мирное соглашение действительно является хрупким. Но это верно для всех мирных соглашений, о которых Шарль де Голль сказал: «Договоры как розы и молодые девушки — у них свое время», — отмечает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября представители военных ведомств России и Турции обозначили границы демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе. Ранее президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган заявили, что демилитаризованная зона в Идлибе будет создана к 15 октября.