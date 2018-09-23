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Хабаровск: «Голос» зафиксировал подкуп в поддержку кандидата от ЛДПР

Политика

По 500 рублей за голос в поддержку Сергея Фургала

Хабаровск: «Голос» зафиксировал подкуп в поддержку кандидата от ЛДПР
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». реж Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Подкуп

Хабаровск, 23 сентября 2018, 09:12 — REGNUM  Неизвестный молодой человек предлагает студентам Хабаровского государственного университета экономики и права по 500 рублей за поддержку кандидата от ЛДПР Сергея Фургала на выборах губернатора Хабаровского края. Данное нарушение зафиксировано на «Карте нарушений» движения в защиту прав избирателей «Голос».

Как уточняется в сообщении, неизвестный гражданин собрал организованную группу студентов у здания общежития Хабаровского государственного университета экономики и права в краевом центре и предлагает по 500 рублей за голос в поддержку Сергея Фургала, сообщает РАПСИ.

Ранее в социальных сетях появилась информация о других фактах подкупа в пользу кандидата от ЛДПР. Из выложенной в интернете записи разговора следует, что неустановленное лицо предлагало 1500 рублей за фотографию бюллетеня с отметкой о голосе, отданном за Сергея Фургала, а также 1000 рублей за приведенных сторонников.

Как ранее сообщало ИА РЕ, в Хабаровском крае проходит второй тур губернаторских выборов, в которых принимают участие действующий губернатор Вячеслав Шпорт от партии «Единая Россия» и кандидат от ЛДПР Сергей Фургал.

Стороны в первом туре набрали по 36% голосов.

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Второй тур выборов губернатора Хабаровского края-2018
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