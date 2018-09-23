Явка избирателей в Хабаровском крае на 15:00 составила 34,78%

Хабаровск, , 09:07 — REGNUM Явка избирателей во втором туре на выборах губернатора Хабаровского края на 15:00 по местному времени (08:00 мск) составила 34,78%. В первом туре 9 сентября к этому часу проголосовали 26,58% избирателей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: На выборах губернатора Хабаровского края зафиксирован ряд нарушений

Наиболее активно голосуют в Комсомольском районе — явка на 15 часов составила 59,10%, на втором месте Аяно-Майский район — 56,31%, на третьем Тугуро-Чумиканский — 48,34%. Самые неактивные избиратели в Советской Гавани — 29,93% к 15:00.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае сегодня, 23 сентября 2018 года, проходит второй тур выборов губернатора. Избиратели должны выбрать между действующим губернатором Вячеславом Шпортом («ЕР») и депутатом ГД РФ Сергеем Фургалом (ЛДПР). В первом туре ни один из лидеров не смог набрать положенные 50% +1, поэтому голосование было назначено повторно.