Дочь Рейгана поддержала Кристин Форд, обвиняющую кандидата в Верховный суд

Вашингтон, , 08:37 — REGNUM Дочь бывшего президент США Рональда Рейгана — Пэтти Дэвис поддержала Кристин Форд, которая обвинила в сексуальных домогательствах кандидата в верховные судьи США Бретта Кавино. Статья Пэтти Дэвис на эту тему вышла накануне, 23 сентября, в газете The Washington Post.

Напомним, президент США Дональд Трамп выдвинул Бретта Кавино на должность в верховном суде США. После этого некая Кристин Форд выдвинула против Кавино обвинения в том, что он якобы сексуально домогался её на вечеринке 30 лет назад, когда они оба были подростками.

При этом у Форд наблюдаются проблемы с памятью, но тем не менее она уже согласилась дать показания перед комиссией сената по юстиции. Предполагается, что сегодня представители сената и сторон конфликта обсудят условия публичных слушаний. Слушания могут пройти уже на будущей неделе.

И вот дочь Рейгана выступила со статьей в одной из ключевых газет США в поддержку Форд. Пэтти Дэвис описала собственное изнасилование, которое произошло около 40 лет назад. По словам Дэвис, воспоминания об этом ужасном моменте постоянно преследуют её, но до сегодняшнего дня она не решалась рассказать об это ни мужу, ни врачам, ни друзьям. Также Дэвис отмечает, что не смогла с точностью запомнить многие детали случившегося. Тем самым она пытается оправдать нестыковки в обвинениях Форд.