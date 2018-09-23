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95% украинцев не хотят переизбрания Порошенко на второй срок

Политика

Только 5% украинцев готовы проголосовать за действующего президента Петра Порошенко на следующих президентских выборах

95% украинцев не хотят переизбрания Порошенко на второй срок
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Выступление Петра Порошенко

Киев, 23 сентября 2018, 07:44 — REGNUM  Только 5% украинцев готовы проголосовать за действующего президента Петра Порошенко на следующих президентских выборах, 22 сентября сообщает телеканал NewsOne.

NewsOne провел опрос зрителей об отношении к возможному переизбранию действующего президента Украины Петра Порошенко на второй срок. За время часовой трансляции в опросе приняло участие более 35 тыс. человек. За переизбрание Порошенко высказалось 5% зрителей, против — 95%.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в прямом эфире Первого канала, что Петру Порошенко доверяет всего 4% населения Украины.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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