Госдеп США выразил солидарность с иранским народом после теракта в Авхазе

Вашингтон, , 07:39 — REGNUM О своей солидарности с народом Ирана после теракта в Авхазе заявил Государственный департамент США в лице своего официального представителя Хизер Науэрт.

По ее словам, Госдеп в курсе произошедшего в Авхазе, она заявила о солидарности с иранским народом и выразила сочувствие народу Ирана «в такое ужасное время».

Отметим, теракт во время военного парада в Иране унес жизни 29 человек и ещё 57 — было ранено. Как позднее сообщили СМИ, ответственность за теракт взяла на себя группировка «Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе», связанная с Саудовской Аравией.