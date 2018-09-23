Воскресенье, 23 Сентября 2018 года
09:01:52 МСК

Госдеп США выразил солидарность с иранским народом после теракта в Авхазе

Политика

Хизер Науэрт рассказала, что Госдеп в курсе произошедшего в Авхазе, заявила о солидарности с иранским народом и выразила сочувствие нарду Ирана «в такое ужасное время»

Госдеп США выразил солидарность с иранским народом после теракта в Авхазе
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Свеча

Вашингтон, 23 сентября 2018, 07:39 — REGNUM  О своей солидарности с народом Ирана после теракта в Авхазе заявил Государственный департамент США в лице своего официального представителя Хизер Науэрт.

По ее словам, Госдеп в курсе произошедшего в Авхазе, она заявила о солидарности с иранским народом и выразила сочувствие народу Ирана «в такое ужасное время».

Отметим, теракт во время военного парада в Иране унес жизни 29 человек и ещё 57 — было ранено. Как позднее сообщили СМИ, ответственность за теракт взяла на себя группировка «Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе», связанная с Саудовской Аравией.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Террористические атаки исламистских экстремистов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить