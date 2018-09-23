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МИД Ирана вызвал послов Нидерландов, Великобритании и Дании после теракта

Политика

В Тегеране считают, что члены групп террористов, причастных к теракту, скрываются в странах Евросоюза

МИД Ирана вызвал послов Нидерландов, Великобритании и Дании после теракта
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дворец Голестан. Тегеран

Тегеран, 23 сентября 2018, 07:26 — REGNUM  Главы дипломатических миссий Нидерландов, Дании, а также временный поверенный в делах Великобритании вызваны официальным представителем Министерства иностранных дел Ирана Бахрамом Касеми на встречу в связи с терактом, который произошел на военном параде в городе Авхаз, сообщает 23 сентября агентство IRNA.

Согласно данным агентства, в Тегеране считают, что члены групп террористов, причастных к теракту, скрываются в странах Евросоюза. Также, как заявил официальный представитель иранского МИД, то, что ЕС не вносит в черный список членов таких террористических группировок до момента, пока те не совершат преступления на территории ЕС — неприемлемо.

Кроме этого, Бахрам Касеми подчеркнул, что ранее послов указанных стран предупредили о нахождении террористов на их территории, и власти Ирана выражают надежду арест и экстрадицию преступников в Иран.

Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, в иранском городе Авхаз неизвестные открыли огонь по людям во время военного парада. В результате погибло не менее 29 человек и ещё 57 — получили ранения.

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Террористические атаки исламистских экстремистов
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