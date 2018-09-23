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Хабаровский край активно голосует во втором туре на выборах губернатора

Политика

Явка избирателей на 12:00 – 19,89%

Хабаровск, 23 сентября 2018, 06:16 — REGNUM  Явка во втором туре на выборах губернатора Хабаровского края на 12:00 по местному времени (05:00 мск) составила, по данным Крайизбиркома, 19,89%. Это почти на 4% больше, чем в ходе первого тура — 9 сентября 2018 года к полудню на участки пришли 16,37% избирателей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В авангарде остаётся Аяно-Майский район — здесь уже проголосовали 40,89% избирателей, на втором месте Комсомольский район — 40,39%, на третьем Тугуро-Чумиканский район — 32,92%.

На брифинге председатель Крайизбиркома Геннадий Накушнов сообщил, что получено пять жалоб на нарушения, связанные с агитацией со стороны кандидата Сергея Фургала. Все они направлены в правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 23 сентября 2018 года, проходит второй тур выборов губернатора. В первом туре лидерами стали действующий губернатор Вячеслав Шпорт («ЕР») и депутат ГД РФ Сергей Фургал (ЛДПР). Ни один из них не смог преодолеть 50-процентный порог, поэтому выборы назначены повторно.

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Выборы губернатора Хабаровского края-2018
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