Мэй начала подготовку к досрочным выборам в парламент — The Sunday Times

Лондон, , 04:18 — REGNUM Команда премьер-министра Великобритании Терезы Мэй начала готовиться к возможному проведению в ноябре досрочных выборов в парламент. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на двоих приближенный к Мэй.

Внеочередные выборы не исключены в случае провала переговоров между Британией и ЕС об условиях выхода королевства из содружества. Брюссель отказывается принимать план, представленный британским правительством в июле.

В связи с этим Мэй назвала ситуацию тупиковой. Внутри страны также растет доля недовольных политикой Мэй.

Тереза Мэй не исключает своей добровольной оставки летом 2019 года. Она заинтересована в сохранении кресла премьера на ближайшие месяцы и в том, чтобы избежать вотума о доверии, который готова инициировать группа депутатов-консерваторов, отмечает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года Лондон и Брюссель начали официальные переговоры об условиях выхода Британии из ЕС. 21 сентября Мэй заявила, что переговоры, которые необходимо завершить в ноябре, зашли в тупик.

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