Явка избирателей в Хабаровском крае на 10:00 составила 7,13% избирателей

Хабаровск, , 04:19 — REGNUM Явка избирателей во втором туре выборов губернатора Хабаровского края на 10:00 по местному времени (03:00 мск) составила 7,13%. Это почти на 1% выше, чем в первом туре, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Во втором туре в Хабаровском крае досрочно проголосовали 1,1 тыс. человек

Активнее всех традиционно голосует Аяно-Майский район — здесь явка к 10 утра составила 21,19%. Немного менее активен Тугуро-Чумиканский — 19,35%, замыкает тройку лидеров активности избирателей Комсомольский район — 18,21%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске сегодня, 23 сентября 2018 года, в 8:00 по местному времени (01:00 мск) стартовал второй тур выборов губернатора. В повторном голосовании избиратели могут выбрать из двух кандидатов, ставших лидерами первого тура: действующего губернатора Вячеслава Шпорта («Единая Россия») и депутата ГД РФ Сергея Фургала (ЛДПР). Ни один из кандидатов не смог в первом туре набрать положенные 50% + 1, поэтому было назначено повторное голосование. За выборами в Хабаровском крае сегодня наблюдают представители ЦИК РФ — Сергей Сиротин и секретарь Центризбиркома Майя Гришина. Они планируют посетить участки для голосования.